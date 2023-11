E depois do adeus a Costa… a incógnita

A semana foi marcada por dois momentos: os resquícios do congresso do PSD e a sondagem da Católica, divulgada no PÚBLICO e na RTP.

O Orçamento foi esta semana aprovado, como previsto, e estamos cada vez mais perto de ver publicado o decreto presidencial que formaliza a demissão de António Costa e da sua equipa. Nesta quarta-feira, durante um discurso do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, o ainda primeiro-ministro foi homenageado e aplaudido de pé pela bancada do PS e emocionou-se. Consta que não foi o único.

Depois desta etapa, que marca o fim de mais de oito anos de governação socialista, fica a faltar a dissolução do Parlamento. O Governo já está quase em gestão e o país em clima de campanha, já a discutir promessas.

Até agora, a semana em que estamos foi marcada essencialmente por dois momentos: os resquícios do congresso do PSD e a sondagem da Católica, divulgada no PÚBLICO e na RTP.

