Pensões mais baixas deverão ter aumento de 6% em 2024

A maioria das pensões em Portugal deverá beneficiar no próximo ano de um aumento de 6%, revelam os dados da inflação de Novembro publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A subida das pensões e do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) fica abaixo do que tinha sido anunciado pelo Governo.

Durante o presente mês, a inflação homóloga caiu para 1,6% e a taxa de inflação média excepto habitação cifrou-se em 5%. É este último indicador que serve de referência para o cálculo da actualização das pensões no próximo ano, que levam ainda em conta a variação registada no PIB ao longo dos últimos dois anos.

Se, também na manhã de quinta-feira, o INE vier a confirmar os dados da estimativa rápida que apontam para que o PIB tenha crescido, nos dois últimos anos, a uma taxa média anual de 5%, isso significa que no caso das pensões menores ou iguais a dois IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou seja 1018,51 euros, a actualização a realizar, de acordo com a lei, será de 6%.

De acordo com a fórmula, o aumento das pensões mais baixas no próximo ano corresponde ao valor da taxa de inflação média excepto habitação em Novembro mais 20% da taxa de crescimento média do PIB nos dois últimos anos terminados no terceiro trimestre. O INE já divulgou os dados da estimativa rápida do PIB do terceiro trimestre, mas esta quinta-feira, às 11h, apresenta os dados definitivos.

Usando a estimativa rápida, para as pensões entre 1018,51 euros e 3055,53 euros (equivalente a seis IAS), o aumento que resulta da fórmula é de 5,63% do PIB, enquanto para as pensões acima de 6111,07 euros (12 IAS), o aumento é exactamente igual ao da inflação média excepto habitação de Novembro, ou seja 5%.

Os dados agora conhecidos apontam para um aumento ligeiramente inferior ao que tinha sido anunciado pelo Governo quando apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Nessa altura, previa-se um aumento de 6,2% das pensões mais baixas, de 5,8% para o segundo escalão e de 5,2% das reformas até aos 6111,07 euros mensais. Acima deste montante, as reformas continuarão congeladas.

O Governo estima que a subida das pensões custará mais 2,2 mil milhões de euros face a 2023 e abrangerá 2,7 milhões de pensionistas do Centro Nacional de Pensões e da Caixa Geral de Aposentações.

Também o Indexante de Apoios Sociais terá um aumento de 6%, passando para os 509,26 euros mensais, o que terá impacto no valor e no acesso de um vasto conjunto de prestações sociais. É o caso dos limites mínimo e máximo do subsídio de desemprego ou dos escalões do abono de família, assim como os valores de referência para o Rendimento Social de Inserção e para o Complemento Solidário para Idosos.

Com os dados hoje publicados, o Governo já pode mandar publicar a portaria que determina a subida do IAS e das pensões em 2024.