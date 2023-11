Rush! Troye Sivan actua em Portugal em 2024

Troye Sivan, artista australiano nascido na África do Sul, começará a próxima digressão europeia, a maior da sua carreira até ao momento, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O concerto será a 29 de Maio de 2024 e os bilhetes — cujos preços não foram ainda divulgados — ficarão à venda a 8 de Dezembro, adianta a promotora Ritmos e Blues.

Something to Give Each Other, a tour homónima do álbum lançado a 13 de Outubro, passará também por Espanha, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido. Entre as faixas do álbum destaca-se Rush, nomeada para as categorias de “melhor videoclipe” e “melhor gravação pop/dança” dos Grammys 2024. É a primeira vez que o cantor está entre os indicados aos prémios norte-americanos.

Aos 28 anos, Troye Sivan é já um ícone da comunidade LGBTQIA+ e da pop — acumula 26 mil milhões de audições nas plataformas de streaming, além de dez milhões de álbuns vendidos. Dos seu trabalhos mais recentes consta também a participação na série The Idol, da HBO.

Sivan actuará em Lisboa depois de Tate McRae, a 22 de Maio, e de Taylor Swift, nos dias 24 e 25.

