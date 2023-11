Artefactos da Crimeia chegaram a Kiev, após quase dez anos retidos nos Países Baixos

As mais de 500 peças valiosas, testemunho da presença cita na Crimeia entre os séculos VII e III a.C., estavam à guarda do museu neerlandês que as expôs em 2014.

No último domingo, chegaram à Ucrânia centenas de tesouros artísticos que há quase uma década haviam saído de quatro museus na Crimeia para uma exposição nos Países Baixos. Estes artefactos de ouro cita passaram nove anos “presos” em solo neerlandês, enquanto uma longa saga judicial procurava determinar o local para onde deveriam seguir, após a anexação da Crimeia pela Rússia.

O Tribunal Supremo dos Países Baixos determinou em Junho que, dada a ocupação russa da península, as 565 peças, segundo os números veiculados no domingo pelo Museu Nacional de História da Ucrânia, deveriam rumar a Kiev e não aos quatro museus na Crimeia de onde vieram.

Em comunicado, a instituição diz que guardará a colecção “até à desocupação da Crimeia”, um dos objectivos do Estado ucraniano na guerra que actualmente trava com a Rússia. De acordo com o museu, incluem-se neste acervo esculturas antigas, jóias citas e sármatas, valiosos guarda-jóias chineses e um capacete cerimonial cita em ouro. “Os itens datam de quando o povo cita viveu na Crimeia entre os séculos VII e III a.C.”, detalha a agência Reuters.

Guerreiros nómadas da Antiguidade, os citas eram um povo próspero e sofisticado que desempenhou um papel importante no estabelecimento da Rota da Seda.

​“Este é um caso especial, em que a herança cultural se tornou vítima de desenvolvimentos geopolíticos”, afirmou, citada num comunicado, Els van der Plas, directora do museu neerlandês Allard Pierson, que em 2014 organizou a exposição Crimea: Gold and Secrets of the Black Sea (“Crimeia: Ouro e segredos do Mar Negro”). A historiadora de arte, crítica de arte e curadora comentou que, depois de se ter tornado “claro” que o destino destes objectos seria discutido em tribunal, o museu que dirige concentrou-se em “conservá-los em segurança até chegar o momento de os devolver ao seu proprietário legítimo”.

A exposição terminou dois meses após a anexação da Crimeia, região que, já sob ocupação russa, passou a disputar com Kiev o ouro dos citas.​