Novo foguetão europeu vai ser lançado pela primeira vez entre Junho e Julho de 2024

O primeiro lançamento do Ariane 6 estava previsto, originalmente, para 2020, mas os constantes atrasos no desenvolvimento do foguetão adiaram a partida. Haverá carga portuguesa a bordo do voo inicial.

O primeiro voo do novo foguetão europeu, o Ariane 6, terá lugar entre 15 de Junho e 31 de Julho do próximo ano, anunciou a Agência Espacial Europeia esta quinta-feira.

A muito aguardada janela de tempo para o primeiro voo chega depois de um modelo de teste deste novo foguetão ter sido aprovado num exame essencial de longa duração ao motor, realizado na semana passada no Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. É neste exame que se podem revelar alguns dos problemas de estabilidade ou potência do motor, por exemplo.

Os países da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) tinham acordado em 2014 desenvolver o Ariane 6, em resposta ao aumento da concorrência no mercado de voos comerciais de foguetões – sobretudo no sector privado, com a SpaceX de Elon Musk à cabeça. A estreia estava originalmente prevista 2020, mas tem sido repetidamente adiada.

“Estou muito feliz por fazer este anúncio hoje [quinta-feira] porque mostra que estamos num bom caminho para garantir o acesso ao espaço para a Europa”, afirmou Josef Aschbacher, director-geral da ESA, em conferência de imprensa.

Portugal vai a bordo

O voo inaugural transportará vários satélites mais pequenos, incluindo dois da NASA, mas como ainda é considerado um voo de teste, não transportará “uma grande carga útil”, acrescenta a ESA. Ainda assim, entre estes satélites mais pequenos, viajará um português: o ISTSat-1, um satélite 100% português desenvolvido por alunos e professores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

A primeira data de embarque estava prevista para Outubro deste ano, mas os constantes atrasos do Ariane 6 motivaram o adiamento do voo deste satélite. Será, previsivelmente, um dos primeiros satélites portugueses a ser lançado depois do PoSat-1 – o primeiro e único satélite português, lançado há precisamente 30 anos. Antes do ISTSat-1, no entanto, ainda será lançado no espaço, em Março de 2024, o satélite Aeros desenvolvido pela empresa Thales Edisoft Portugal.

Antes do lançamento, a ESA ainda realizará alguns testes adicionais para garantir que o design do foguetão é “tolerante a falhas”.

O segundo voo do Ariane 6 também está planeado para acontecer até ao final de 2024, com a previsão de que em 2025 este foguetão atinja a meta de nove a dez voos por ano. O foguetão está a ser desenvolvido pelo ArianeGroup, uma empresa conjunta entre a Airbus e a Safran, por forma a poderem competir com a SpaceX.

O antecessor deste novo foguetão, o Ariane 5, voou pela última vez em Julho deste ano, sendo que o Vega C (um foguetão mais pequeno) permanece em terra, depois de uma falha em Dezembro do ano passado que deixou a Europa sem acesso próprio ao espaço. Esta falta de acesso foi agudizada com o bloqueio da Rússia aos foguetões Soiuz, em resposta às sanções devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.