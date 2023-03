Novo satélite português na calha para ir para o espaço em Outubro

Trinta anos depois do satélite português veremos um novo satélite a descolar em direcção ao espaço. Depois do PoSat-1 em 1993, há um satélite universitário, desenvolvido e fabricado em Portugal, que está na corrida para ser lançado no final deste ano – no primeiro voo do novo foguetão da Agência Espacial Europeia. Faltam apenas dois derradeiros testes para este novo satélite, o ISTSat-1, ser aprovado. Mas este marco histórico pode ficar em terra devido à falta de uma assinatura para aprovar a portaria referente ao seguro de responsabilidade civil destas operações espaciais, que está em análise desde 2019, quando entrou em consulta pública.

