No PSD não há moderação, há desnorte

Falava-vos, na última crónica, da obsessão no PSD por afirmar-se como partido moderado. Essa reivindicação faz parte dos discursos das grandes figuras do partido, com destaque para Luís Montenegro e Carlos Moedas. Moedas chegou a apelar ao ativismo moderado, seja lá isso o que for. Ao mesmo tempo assistimos à radicalização do partido através da aproximação do seu discurso ao da extrema-direita, da convivência natural com o anarco-capitalismo da IL e através de algumas posições que, ainda há pouco tempo, estranharíamos em dirigentes do PSD. Falo, por exemplo, da acusação de gonçalvismo a Pedro Nuno Santos e do chamamento à polarização.

