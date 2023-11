Orçamento de Lisboa passa com abstenção do PS, mas isenção de IMT para jovens chumba

A vereação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, esta quarta-feira, o orçamento para 2024, com os votos do PSD/CDS (Novos Tempos), a abstenção do PS e votos contra da restante oposição, que inclui eleitos do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Cidadãos por Lisboa e do Livre. Apesar do voto favorável, o executivo liderado por Carlos Moedas não conseguiu, no entanto, ver aprovada a proposta de isenção de IMT a todos os menores de 35 anos que comprassem casa na capital até ao valor de 300 mil euros. Chumba assim, mais uma vez, a isenção daquele imposto para jovens compradores. O orçamento do próximo ano para a maior cidade do país, que acabou por ser votado quase ponto a ponto, prevê uma despesa de 1303 milhões de euros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt