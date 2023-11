Em 2024, moda aposta nos influencers, na IA e anseia pelo regresso do turismo

The State of Fashion 2024, relatório da The Business of Fashion e da McKinsey & Company, faz o retrato da indústria da moda e revela preocupações com as vendas, mas também com o futuro do planeta.

É conhecido por The Gstaad Guy, uma referência a uma estância suíça de esqui com o mesmo nome, e parodia os ultra-ricos, denunciando que também ele poderá ter um pé dentro desse ambiente, onde se faz esqui no Inverno e se vai para as praias gregas no Verão. Tornou-se um sucesso nas redes sociais e este chamou a atenção de marcas como a Gucci. Actualmente, The Gstaad Guy faz parte de uma nova geração de influencers, que está, lado a lado, com a geração anterior, aquela que conquistou o estatuto de celebridade. As marcas de luxo precisam de ambas (mas não só) para continuar a vender. A previsão para o próximo ano é de um lento crescimento, que pode ficar pelos 3% a 5% para as marcas de luxo — já as restantes andarão pelos 2% a 4%, diz o relatório The State of Fashion 2024, elaborado pela The Business of Fashion (BoF) e pela McKinsey & Company.