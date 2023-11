Idade da reforma sobe para 66 anos e sete meses em 2025

Em 2025, a idade da reforma aumenta três meses face a 2024. Penalização por reforma antecipada será de 15,8% no próximo ano.

Depois de um recuo inédito por causa da pandemia, a idade legal da reforma vai aumentar para os 66 anos e sete meses em 2025. Os dados provisórios da evolução da esperança média de vida, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dão conta de uma subida da idade da reforma face aos 66 anos e quatro meses que serão exigidos em 2024.

Desde 2015, a idade da reforma passou a depender da evolução da esperança média de vida aos 65 anos. Os dados mais recentes do INE dão conta de um aumento deste indicador, pondo fim ao recuo a que se assistiu durante a pandemia de covid-19.

A esperança de vida aos 65 anos para o triénio de 2021 a 2023 foi estimada em 19,75 anos, o que corresponde a um aumento face aos 19,61 anos no triénio de 2020 a 2022. Nos triénios anteriores, marcados pela mortalidade excessiva provocada pela pandemia, tinha-se assistido a um recuo: para 19,62 anos, no triénio de 2019 a 2021, e para 19,61 anos, entre 2020 e 2022.

Esta evolução vai traduzir-se num aumento da idade da reforma para os 66 anos e sete meses em 2025, depois de ter recuado em 2023 e de ter estabilizado nos 66 anos e quatro meses em 2024.

Dispara corte nas reformas antecipadas de 2024

Também a penalização aplicada a quem sair mais cedo do mercado de trabalho aumenta. O factor de sustentabilidade que se aplica às reformas antecipadas de 2023 é de 13,8%, um corte que dispara para 15,8% em 2024.

Há, no entanto, trabalhadores que escapam a este corte mesmo que se reformem antes da idade legal. É o que acontece com as pessoas que têm pelo menos 60 anos e, enquanto tiverem essa idade, completarem 40 anos de descontos (neste caso, contudo, mantém-se a redução de 0,5% por cada mês de antecipação).

Em vigor está também o regime das muito longas carreiras contributivas, que elimina todas as penalizações da pensão antecipada pedida por trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos e 46 ou mais anos de contribuições que, cumulativamente, começaram a trabalhar pelo menos aos 16 anos.