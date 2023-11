Esperança média de vida volta a subir. Portugueses podem agora esperar viver até aos 84,75 anos

Depois de dois triénios a decrescer, em parte devido à mortalidade causada pela pandemia de covid-19, a esperança média de vida aos 65 anos está agora estimada em 19,75 anos, o que significa que a perspectiva de vida desta população é de viver, em média, até aos 84,75 anos. É um aumento ligeiro, de 1,68 meses relativamente ao triénio anterior (19,61 anos em 2020-2022), de acordo com os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A esperança média de vida em Portugal tem aumentado consistentemente nas últimas décadas – desde 1998 aumentou mais de três anos — tendo essa tendência de crescimento sido interrompida pela covid-19. O período de 2019 a 2022 foi o único a registar um recuo na esperança de vida desde 1999, altura em que diminuiu cerca de quatro meses. Os dados provisórios agora publicados parecem indicar a retoma desse ciclo de melhoria, ainda que não tenham chegado aos 19,86 anos registados no triénio de 2018-2020.

O indicador da esperança de vida aos 65 anos mede o número médio de anos que uma pessoa que atinja a idade exacta 65 anos pode esperar ainda viver, se se mantiverem as taxas de mortalidade por idades observadas no momento. Esta é, portanto, ainda uma estimativa, apurada anualmente pelo INE, e que serve para determinar a idade de acesso à reforma e o factor de sustentabilidade do regime geral de Segurança Social.

Para chegar a este cálculo são considerados os óbitos registados nos anos de 2021 e 2022, assim como os dos meses de Janeiro a Outubro de 2023, as estimativas provisórias da população residente para 2021 e 2022 assentes nos Censos 2021.

Não foram ainda revelados dados mais completos, desagregados por sexos e por região, por exemplo.