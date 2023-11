Samantha Fox passa por Portugal em Dezembro na sua tournée mundial

A artista britânica, conhecida por êxitos como Nothing’s gonna stop me now ou Touch me (I Want your body) dará um concerto a 21 de Dezembro, no Casino Estoril.

A cantora pop inglesa Samantha Fox actuará a 21 de Dezembro, às 22h, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril para celebrar quatro décadas de carreira no âmbito da sua tournée mundial.

Com mais de 36 milhões de discos vendidos até hoje, a cantora britânica, que foi também modelo e um símbolo sexual dos anos 1980, lançou o seu primeiro single, Touch me (I want your body), em Março de 1986, depois de ter assinado um contrato com a editora Jive Records para a produção de cinco álbuns.

Foi o seu primeiro sucesso, tendo entrado nesse ano no top ten das tabelas europeias, norte-americanas e australianas e chegado ao primeiro lugar em diversos países, lembra o comunicado de imprensa do Casino Estoril.

Outros dos seus êxitos são Nothing's gonna stop me now, I only wanna be with you, Naughty girls (need love too), True devotion ou I surrender (to the spirit of the night), que habitualmente estão em destaque nos concertos da artista que nasceu a 15 de Abril de 1966, em Mile End, no East End de Londres.

O seu álbum de estreia, também intitulado Touch Me, foi lançado em Julho de 1986 e seguiram-se os álbuns Samantha Fox (1987) e I Wanna Have Some Fun (1988), ano em que Samantha Fox esteve entre as nomeadas ao prémio de Melhor Artista Feminina Britânica nos Brit Awards. Just One Night (1991) e 21st Century Fox (2002) são os seus álbuns mais recentes.

Antes da pandemia, em 2019, Samantha Fox actuou em Santarém e em Góis. Numa entrevista que deu na época ao site Modern Life/SAPO Lifestyle disse adorar Portugal, explicando que visita com frequência o Algarve e Lisboa, onde vivem algumas amigas suas.

A digressão mundial da artista, que se casou há um ano com a sua companheira, a modelo norueguesa Linda Olsen, iniciou-se nos Estados Unidos. Os bilhetes para o concerto do Estoril variam entre os 30 e os 90 euros.