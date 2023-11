Tratamento preventivo para o VIH estará disponível fora dos hospitais em 2024

O acesso à profilaxia pré-exposição (Prep), um comprimido que previne a transmissão do vírus da imunodeficiência humana (VIH), fora dos hospitais será possível a partir do próximo ano. A disponibilização deste medicamento de toma diária ou intermitente para a prevenção da infecção pelo VIH estava dependente de uma consulta em hospital, mas ficará agora disponível noutros contextos, como as consultas com médicos de família em centros de saúde ou organizações comunitárias. A portaria será publicada em Diário da República nos próximos dias. “Queremos que no primeiro trimestre do próximo ano [esta medida] esteja implementada”, confirmou a secretário de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares.

