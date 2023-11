Se as eleições fossem hoje, o PSD ganhava, mas o PS não ficava longe

A principal conclusão da sondagem de Novembro do centro de sondagens da Universidade Católica para o PÚBLICO e RTP é que o PSD venceria as eleições com 29% das intensões de voto. Já o PS conseguiria menos 1 ponto percentual - 28% -, empate técnico dentro da margem de erro. A maioria forma-se à direita, com Chega e Iniciativa Liberal a ficarem à frente de Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Com o PS ainda sem líder, a capacidade de mobilização será decisiva para uma vitória a 10 de Março. Neste P24 ouvimos a análise da editora de política do PÚBLICO, Leonete Botelho.

