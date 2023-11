E quando nos sentimos uma fraude? Ouve aqui Como Lidar com a síndrome do impostor

Neste episódio do Como lidar, a psicóloga Tânia Gaspar dá-nos estratégias para lidar com a síndrome do impostor.

Já sentiste que não merecias estar no lugar em que estás, ou que o teu trabalho nunca é suficientemente bom? É provável que vivas com a síndrome do impostor. Esta síndrome está relacionada com a avaliação que cada um faz de si e normalmente leva-nos a pensar que a qualquer momento vão descobrir que não somos assim tão bons no que fazemos. Mas há formas de lidar com ela.

A psicóloga Tânia Gaspar dá algumas estratégias e dicas para perceber melhor esta síndrome e vencê-la. Ouvir as pessoas positivas à nossa volta pode ser um bom começo.

Este é o sétimo episódio do podcast Como Lidar, e repetimos um disclaimer: também não sabemos. Mas tentamos descobrir. Como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte? Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

E também te queremos ouvir a ti: se não sabes como lidar com algum problema, fala connosco.

Segue o podcast Como Lidar nas aplicações para podcasts.

Descobre mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

A música original do genérico do podcast Como Lidar é de Ana Marques Maia. A edição áudio é de Inês Rocha.