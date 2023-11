Afinal, manter as boas notícias em segredo pode ser mais estimulante do que contá-las

Se costumas ter dificuldade em guardar segredo de alguma coisa positiva que te tenha acontecido, talvez seja melhor pensares se vale mesmo a pena partilhar a novidade. Segundo um estudo publicado no The Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition, manter as boas notícias em privado traz benefícios psicológicos e pode até ser estimulante para as pessoas.

Michael Slepian, autor principal da investigação e os colegas, chegaram a esta conclusão depois de terem analisado as respostas de 2.800 participantes com idades entre os 18 e 78 anos e realizado diferentes experiências. No primeiro teste, os investigadores entregaram-lhes uma lista de 38 coisas positivas, como um novo emprego, um pedido de casamento ou uma viagem próxima, para perceber quantas pessoas viveram ou estavam a viver o mesmo. Os participantes afirmaram que estavam a passar por cerca de 15 dos acontecimentos que estavam na lista, no entanto, só mantiveram em segredo cinco ou seis.

De acordo com o estudo, partilhar ou não uma novidade vai depender da motivação que está por detrás disso. Se o motivo for intrínseco, o que significa que só a pessoa vai tirar proveito do acontecimento, é provável que mantenha segredo. Por outro lado, se existir uma motivação extrínseca, contar a novidade vai depender de factores externos como por exemplo uma recompensa.

Na fase seguinte, os participantes reflectiram sobre o que sentiram no momento em que partilharam a novidade e quando decidiram guardar segredo. O estudo concluiu que as boas notícias são mais "estimulantes" se forem mantidas em privado, no entanto, destaca Michael Slepian ao The New York Times, não se trata do mesmo estímulo que sentimos depois de bebermos café, mas antes uma “energia psicológica” que se assemelha aos momentos em que estamos empenhados numa determinada tarefa.

Desta forma, e apesar de os resultados da pesquisa não terem como objectivo incentivar as pessoas a guardarem segredos positivos para sempre, o investigador acredita que “apreciar e reflectir” sobre um determinado acontecimento até o revelar, como por exemplo uma gravidez, pode melhorar o estado de espírito e deixar a pessoa mais animada.

“Os nossos resultados sugerem que — embora existam certamente benefícios em partilhar informações positivas com os outros — também há vantagens em mantê-las em segredo”, lê-se no estudo.

Segredos positivos e segredos negativos

Por outro lado, há quem guarde segredo por temer consequências menos positivas, o que pode provocar ansiedade, afectar as relações e até esgotar mental e fisicamente a pessoa, alerta Michael Slepian ao mesmo jornal, recordando um outro estudo que fez onde detectou que os participantes que estavam preocupados com um acontecimento importante e preferiam manter em segredo diziam que as tarefas físicas exigiam mais esforço como se a informação exercesse peso sobre eles.

Neste novo estudo, o investigador pediu para as pessoas pensarem num segredo positivo e noutro negativo ou actual e depois perguntou-lhes se havia uma motivação intrínseca ou extrínseca. Segundo os resultados, a maioria dos que pensaram em segredos positivos disseram que não partilharam a novidade com outros por motivos pessoais e também não se sentiam afectadas por pressões externas.

“Quando se trata das coisas positivas da vida, partilhá-las com os outros traz benefícios e mantê-las em segredo também”, acrescenta o estudo. Os segredos negativos, por outro lado, são mais afectados por pressões externas e preocupações.