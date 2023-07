Porque é que é tão difícil saber o que fazer da vida? Podes começar por aqui

As decisões de carreira são um acto de equilíbrio. Tens de alinhar os teus interesses e aptidões com a procura do mercado de trabalho, sendo que nenhum dos dois factores é estático.

O que queres ser quando fores grande? Quase desde o momento em que começas a falar, ouves esta pergunta. Enquanto criança, és encorajado a tomar decisões sobre temas da escola, actividades e ensino superior, tudo a pensar numa futura carreira.

Estas decisões, que têm repercussões enormes na forma como vais viver o resto da tua vida, são normalmente tomadas à pressa.

O aconselhamento vocacional pode ser difícil de lidar e acaba por se concentrar nos “momentos de escolha”: os pontos de transição em que tens de tomar decisões, como terminar o ensino secundário.

No entanto, os “momentos de inspiração” também são muito importantes. Há momentos em que estás livre para reflectir no que realmente gostas de fazer, livre de pressão ou de influências externas.

Muitos jovens profissionais nos seus 20 ou 30 anos vêem-se presos em trabalhos errados. Alguns sentem-se incompletos, enquanto outros sentem que têm qualificações a mais para o trabalho e que o seu talento está a ser subaproveitado.

As tuas capacidades e interesses (em alguns casos, até a tua personalidade) mudam com o tempo, e o mercado de trabalho está em constantes flutuações. O aumento de casos de covid-19 em alguns sectores e o efeito potencial da automatização na perda de trabalhos são dois exemplos de tendências do mercado de trabalho que tens de ter em consideração.

Seguem três formas de descobrires o que queres fazer com a tua vida.

Define um objectivo de carreira

Muita gente confunde os termos “trabalho” e “carreira”, mas uma pesquisa permite distingui-los. Enquanto que o trabalho se refere ao emprego, a carreira é algo diferente. É um projecto de desenvolvimento pessoal contínuo.

Não começa no primeiro dia de um trabalho novo, mas ao definir objectivos de carreira. Estes objectivos dependem das tuas forças, interesses e, acima de tudo, dos teus valores.

Há muitas formas de abordar a tarefa de definir objectivos de carreira, seja por tua conta ou com a ajuda de terceiros. Como ponto de partida, podes fazer um quiz de carreira (com este muito divertido chamado Animal Me, em inglês) ou reflectir sobre onde te vês daqui a cinco ou dez anos.

Considera o que te dá mais alegria fazer e no que te destacas. Que tarefas e que experiências te preenchem e achas mais gratificantes?

Se não conheces os teus pontos fortes ou o que mais gostas de fazer, fala com outras pessoas que te conheçam bem. Familiares, amigos e colegas de trabalho podem ser uma ajuda para te conheceres e perceberes as tuas mais-valias a partir dos olhos deles.

Faz um plano

O próximo passo é reunir a informação de como podes atingir aquilo que definiste e criar metas a cumprir a longo prazo.

Se estás à procura de mudar a direcção da tua carreira, vais precisar, em primeiro lugar, de decidir se precisas de formação, experiência de trabalho ou mais estudos. Vais precisar de identificar empresas específicas ou instituições na tua área que coincidam com os critérios que definiste no teu plano.

Se tens uns ajustes mais pequenos a fazer na tua carreira, podes precisar de menos passos: podes considerar diferentes cargos para os quais já tens qualificações ou estar atento a novos cargos na empresa onde trabalhas.

Se te sentes estagnado, podes entrar em contacto com os serviços de aconselhamento vocacional locais e pedir informação imparcial, conselhos ou orientação. Se fores mais audaciosa, podes falar com pessoas com o teu trabalho de sonho e perguntar-lhes sobre o caminho que fizeram até lá chegar.

Encontra um bom trabalho e com significado

Até encontrares o trabalho dos teus sonhos, deves procurar perceber que carreiras os investigadores como David Blustein e Amartya Sen classificaram como “decentes” e “com significado”.

O “trabalho decente” defende os princípios básicos da justiça social e dos direitos humanos. Vais saber que estás num trabalho deste género quando fores remunerado de forma justa, não estiveres numa situação precária e o teu trabalho não te deixar constantemente stressado ou doente.

Um “trabalho com significado” está alinhado com os teus valores e permite que alcances o tipo de vida que valorizas. Qualquer trabalho pode ser significativo desde que seja compatível com o que consideras importante.

Um trabalho significativo pode ser aquele que te permite ter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal ou que te ofereça um bom salário. Pode ser um trabalho que ajude os outros, ou um que te permita expressar de forma criativa. Pode ainda ser um trabalho que promove o teu desenvolvimento pessoal ou que contribua para um bem maior.

O planeamento da carreira leva tempo, mas ficar preso a um trabalho que não gostas também. Passamos cerca de 3507 dias no trabalho durante toda a vida. Por que não passar algum desse tempo a fazer algo que realmente gostas?

Exclusivo PÚBLICO/The Conversation