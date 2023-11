O maçador e o homem com qualidades

Pedro Nuno Santos combina, do meu ponto de vista, qualidades indesmentíveis com defeitos não menos evidentes. Mas combina-os numa síntese particularmente explosiva e particularmente perigosa.

1. Pedro Nuno Santos está longe de ser, como o título da obra de Musil, um homem sem qualidades. De resto, os seus apoiantes, uns por genuína convicção, outros porque as expetativas criadas em seu redor libertam já um irresistível perfume a poder, não se cansam de as enumerar à outrance: o carisma, o arrojo, a vontade reformista, a coragem. Ou, no dizer de Assis que na passada semana ensaiou uma curiosa espargata argumentativa nas páginas do PÚBLICO, “uma identidade programática clara”.