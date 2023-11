Porquê Pedro Nuno Santos?

O PS deve manifestar abertura para um diálogo útil com os partidos situados à sua direita e à sua esquerda com o objectivo de fortalecer as instituições democráticas.

No Outono de 2015 opus-me à formação da chamada "geringonça". Expliquei, então, as razões dessa rejeição: entendia que um partido que surpreendentemente tinha acabado de perder umas eleições não dispunha de legitimidade política e moral para ir a correr estabelecer um acordo parlamentar com os partidos situados à sua esquerda e com quem mantinha sérias divergências em assuntos de primordial importância. Opus-me a essa solução e expus-me conscientemente às consequências políticas daí decorrentes. Não estou arrependido da posição que nessa altura quase solitariamente assumi. Há momentos na vida política em que temos de saber correr o risco da incompreensão e de alguma ostracização.