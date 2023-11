Portugal sem dados sobre pessoas com VIH que estão em tratamento

Há cerca de 2,2 milhões de pessoas a viver com infecção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) em toda a Europa, aponta o mais recente relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). Só no ano passado houve 110 mil novos diagnósticos, a maioria na região leste da Europa. Em Portugal foram 804 novas infecções (um valor mínimo desde 1990), mas houve 7,8 diagnósticos por cada 100 mil habitantes – ainda acima dos 5,1 da média da União Europeia. No entanto, ao contrário da maioria dos países europeus, não há dados sobre as pessoas com VIH que estão em tratamento, nem as que estão com a carga viral suprimida (ou seja, que não transmitem o vírus) em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt