Jornal New York Times revela que Jared Kushner foi decisivo para a libertação de Jonathan Braun, um traficante e extorsionário cuja pena foi comutada no último dia do mandato de Trump.

A família de Jared Kushner, genro de Donald Trump e um dos principais conselheiros da Casa Branca entre 2017 e 2021, teve um papel decisivo na comutação de pena do traficante nova-iorquino Jonathan Braun, anunciada nas últimas horas do mandato do ex-Presidente dos EUA, avança o New York Times.