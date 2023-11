Podcast Azul. Destruir habitats é demasiado barato?

Acaba de ser criado o NaturaConnectPT, um think tank dedicado à implementação em Portugal da Estratégia Europeia da Biodiversidade. A iniciativa, liderada por Miguel Bastos Araújo, professor catedrático da Universidade de Évora galardoado com o Prémio Pessoa em 2018, surge na sequência do projecto europeu NaturaConnect.

A 21 de Novembro, o think tank teve a sua primeira sessão, que reuniu em Évora representantes da administração pública, empresas, universidades e também organizações sem fins lucrativos em áreas como o ordenamento do território, conservação da natureza, e tutela e gestão do património natural. O objectivo: um diálogo entre os diferentes actores para identificar barreiras e facilitar as mudanças que são precisas para cumprir as metas definidas pela União Europeia em matéria de biodiversidade.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Miguel Bastos Araújo, especialista nos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade, numa altura em que a conservação da natureza entrou na ordem do dia quando a Operação Influencer deu a conhecer o processo de construção de um mega centro de dados em Sines mesmo à entrada de uma zona protegida e rodeado também de habitats prioritários.

Enquanto algumas pessoas debatem se é legítimo impedir um investimento de mais de três mil milhões de euros por causa destas áreas protegidas, há quem não tenha dúvidas: a protecção da biodiversidade deve ser uma prioridade.​

