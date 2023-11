Rússia diz que neutralizou “ataque maciço” de drones e mísseis ucranianos ao seu território

O Governo da Federação Russa diz que neutralizou com sucesso um ataque ucraniano contra o seu território durante a madrugada deste domingo.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram abatidos 24 drones que tinham como alvos as cidades de Moscovo, Tula, Kaluga, Smolensk e Briansk.

Para além disso, acrescentou, foram destruídos dois mísseis terra-ar S-200 ucranianos sobre o mar de Azov.

Segundo o governador regional de Tula, pelo menos uma pessoa ficou ferida, depois de um dos drones interceptados ter atingido um edifício residencial naquela cidade, localizada a cerca de 200 quilómetros a sul da capital.

Citado pela Reuters, Sergei Sobianin, presidente da câmara de Moscovo, descreveu o ataque de drones como “maciço” e disse que foram abatidos vários dispositivos daqueles em diversas zonas da cidade.

O jornal Kommersant deu ainda conta de que os ataques ucranianos forçaram o cancelamento ou o atraso de voos comerciais nos principais aeroportos da capital.

A denúncia russa surge apenas 24 horas depois de as autoridades ucranianas acusarem as forças invasoras do seu território de terem levado a cabo o “maior ataque” com veículos aéreos não-tripulados (UAV, na sigla em inglês) desde o início do conflito e que teve como principal alvo Kiev.

A Força Aérea ucraniana diz que abateu 71 drones e um míssil durante a madrugada de sábado. O presidente da câmara da capital, Vitalii Klitschko, revelou que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas por causa do ataque, incluindo uma criança de 11 anos.

Horas depois, numa cimeira dedicada à importância da exportação de cereais da Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky admitiu que existir um “défice” na capacidade defensiva aérea ucraniana e apelou aos seus aliados para fornecer mais sistemas de defesa antiaérea às Forças Armadas do país.