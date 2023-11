Papa Francisco, com inflamação nos pulmões, reza o Angelus em casa

O Papa Francisco, a braços com uma "inflamação nos pulmões", apareceu sentado na capela da sua residência, em vez de na Praça de São Pedro, enquanto um padre lia a sua mensagem dominical.

O pontífice de 86 anos, vestido de branco como habitualmente e com um penso na sua mão direita, permaneceu sentado durante a leitura do Angelus. "Caros irmãos e irmãs, feliz domingo. Hoje não posso assomar à janela porque estou com um problema de inflamação nos pulmões", disse Francisco.

O Papa deslocou-se a um hospital de Roma no sábado para fazer exames que, segundo o Vaticano, despistaram problemas nos pulmões, depois de um quadro gripal o ter forçado a cancelar as suas actividades. Uma parte de um pulmão de Francisco foi-lhe retirada quando era jovem, na Argentina.

Francisco apresentou o padre Paolo Braida, que leu a mensagem do Angelus, baseada no Evangelho. Durante a leitura, o Papa tossiu várias vezes.

Durante a sua mensagem, o Papa fez apelos à paz na Ucrânia, agradeceu a libertação de reféns em Gaza e confirmou a sua intenção de viajar para o Dubai na sexta-feira, para participar na COP, a cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas.

Francisco terminou com a frase habitual: "Desejo a todos um bom domingo. Por favor não se esqueçam de rezar por mim. Tenham um bom almoço e até à próxima."