Papa cancela actividades de sábado devido a gripe ligeira

Papa Francisco adiou compromissos pela segunda vez este mês por estar doente. Audiêncas da manhã deste sábado foram canceladas por causa de uma gripe. No início do mês, esteve constipado.

O Papa Francisco cancelou este sábado, 25 de Novembro, as audiências matinais devido a uma gripe ligeira, informou o Vaticano num comunicado. O pontífice de 86 anos tem reuniões regulares com funcionários do Vaticano aos sábados, bem como audiências privadas.

Esta é a segunda vez este mês que o Papa Francisco adia ou cancela compromissos por estar doente. A 6 de Novembro, interrompeu a leitura de um discurso preparado para uma reunião com rabinos europeus porque não se estava a sentir bem. Mais tarde, fontes oficiais da Santa Sé afirmaram que se tratava de uma constipação.

"Bom dia. Saúdo-vos a todos, dou-vos boas-vindas e agradeço esta visita, que muito me agrada. Mas acontece que não me estou a sentir bem e, por isso, prefiro não ler o discurso, mas entrego-vos uma cópia", disse o Papa, com aparentes dificuldades em respirar.

Em Março deste ano, o Papa esteve internado durante cinco dias por causa de um quadro de infecção respiratória. Quatro meses depois, poucas semanas antes de visitar Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, foi operado sob no Hospital Gemelli, em Roma, por risco de obstrução intestinal. Foi sujeito a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para causa de uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino.