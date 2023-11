Papa cancela leitura de discurso por causa de constipação

Vaticano não anunciou nenhuma mudança na restante agenda do Papa para esta segunda-feira, altura em que tem marcada uma reunião com crianças de todo o mundo.

O Papa Francisco cancelou esta segunda-feira a leitura de um discurso preparado para uma reunião com rabinos europeus, dizendo-lhes que não estava a sentir-se bem. O Vaticano avançou, minutos depois, que Francisco tinha cancelado a leitura do discurso por estar constipado.

"Bom dia. Saúdo-vos a todos, dou-vos boas-vindas e agradeço esta visita, que muito me agrada. Mas acontece que não me estou a sentir bem e, por isso, prefiro não ler o discurso, mas entrego-vos uma cópia", disse o Papa durante a reunião.

Francisco, que tem 86 anos, parecia estar com falta de ar. Em ocasiões anteriores, o Papa não leu discursos para preservar as suas forças. Para esta segunda-feira, tem marcada uma reunião com crianças de todo o mundo no Vaticano, encontro que o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que irá acontecer.

Em Julho deste ano, o Papa foi operado sob anestesia geral no Hospital Gemelli, em Roma, por risco de obstrução intestinal. Francisco foi sujeito a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino. Antes, em Março, o pontífice esteve internado durante cinco dias, também em Gemelli, em resultado de uma infecção respiratória.