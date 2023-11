Segunda na TV: uma médica numa ilha e Mau Comportamento num colégio interno

Também é dia de testemunhar a resiliência do povo de Mariupol, assistir à estreia de Presos nos Dolomitas e conversar à mesa com Fábio Porchat.

CINEMA

Mustang: Alma Indomável

Fox Movies, 19h46

Treinar cavalos selvagens é a nova tarefa de Roman Coleman, um recluso que entra num programa de reabilitação com os animais. Pela frente tem um cavalo especialmente esquivo e intempestivo. Enquanto luta para o domesticar, Roman acaba por entrar num combate ainda maior, contra a sua própria agressividade e os fantasmas do seu passado violento, num processo duro mas que conduzirá a um sentido de cura e redenção.

Estreado em 2019 e protagonizado por Matthias Schoenaerts, Mustang: Alma Indomável foi a primeira longa-metragem que Laure de Clermont-Tonnerre realizou. O argumento, inspirado num programa de reabilitação real, é co-escrito por ela, Mona Fastvold e Brock Norman Brock.

Blood Work - Dívida de Sangue

AXN Movies, 00h40

Terry McCaleb (Clint Eastwood) é um implacável agente do FBI que abandona a profissão depois de um ataque cardíaco provocado pela perseguição de um assassino. Dois anos mais tarde, reformado e com um coração novo, Terry recebe a visita de uma bela mulher (Wanda de Jesús) que lhe pede ajuda para encontrar o homem que assassinou a sua irmã. McCaleb hesita, mas, quando descobre que a sua vida foi salva pelo transplante do coração da mulher que foi assassinada, aceita ajudar a desconhecida.

Dívida de Sangue é um filme realizado, produzido e protagonizado por Clint Eastwood, com argumento de Brian Helgeland e baseado no romance de Michael Connelly.

SÉRIES

Simplesmente Nora

RTP2, 11h29

Estreia. Ansiosa por um recomeço, uma médica (interpretada por Tanja Wedhorn) vai trabalhar para uma clínica na ilha alemã de Rügen, no mar Báltico. A adaptação é complicada, mas o obstáculo mais difícil de ultrapassar é a desconfiança dos pacientes, que se agrava quando se fica a saber por que razão ela foi demitida do último emprego, como médica de bordo num cruzeiro de luxo.

Lusitânia

RTP1, 21h01

No terceiro episódio de Lusitânia, a série antológica sobre lendas de Portugal parte em busca de uma Cidade perdida, numa história “cheia de perigos, lutas de espadas, bruxas e piratas turcos”, anuncia a RTP. Soraia Tavares, João Arrais, Paulo Pascoal, Mauro Hermínio, Eric Santos, Inês Fofana, Ana Amaral, Miguel Mateus, Carlos Malvarez e João Pedro Mamede assumem as personagens. A realização é de Frederico Serra; o argumento, de Nuno Soler.

Presos nos Dolomitas

AMC, 22h09

Mistério, acção, desastre e confinamento forçado. É nestes moldes que decorre a minissérie italiana que chega hoje, com episódio duplo, aos serões de segunda-feira, com Veronica Urban, Aurora Ruffino e Alessandro Preziosi no elenco. Passa-se num hotel de luxo que é apanhado por uma avalancha, deixando os hóspedes isolados, incontactáveis e sem energia. Se a tensão é grande, escala a níveis difíceis de gerir quando percebem que há, entre eles, quem guarde mentiras e segredos perigosos.

Mau Comportamento

TVCine Edition, 22h10

“Uma viagem visceral ao epicentro da adolescência, onde a decisão mais crucial do dia é intimidar ou ser intimidado”. Assim se apresenta esta produção australiana, estreada este ano no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

É uma adaptação do livro autobiográfico de Rebecca Starford, em que a autora recorda a sua passagem por um colégio interno de elite. Aqui, a expressão “dores de crescimento” ganha contornos brutais: bullying, alianças voláteis, violência psicológica, sede de poder e crueldade entre raparigas. E as marcas ficam para sempre. Os quatro episódios são debitados às segundas-feiras, a partir de hoje.

DOCUMENTÁRIOS

Bósnia e Herzegovina

RTP2, 20h37

Dois episódios à descoberta da paisagem e da vida selvagem da Bósnia-Herzegovina, um paraíso natural no centro da Europa, com as suas florestas densas, montanhas e quedas de água, e habitado por linces, lobos, ursos e cavalos. Hoje, visita O Norte abundante; amanhã, O Sul cársico.

Mariupol: The People’s Story

TVCine Edition, 23h10

Realizado por Robin Barnwell, este documentário de 2022 incide sobre a destruição da cidade ucraniana de Mariupol. Relata o sofrimento do povo perante os crimes de guerra, mas também a sua resiliência face a uma força destruidora.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h01

Estreia. Quando andou a guiar uma Viagem a Portugal na peugada de José Saramago, o brasileiro Fábio Porchat visitou sítios onde o escritor tinha estado. Também provou “as mesmas comidas e até o mesmo vinho”. Foi nesse programa que proferiu a expressão que dá título a este novo talk-show, onde é anfitrião de conversas à mesa.

Cada episódio tem um tema que é comentado por um painel de convidados de diferentes áreas, ao ritmo das iguarias que um chef vai preparando. O primeiro trata de Liberdade com o humorista Herman José, a jornalista Rita Marrafa de Carvalho, a veterinária e activista Guadalupe Amaro e o advogado Francisco Teixeira da Mota. Medo, Amor, Morte, Memória, Viagem, Fé e Riso estarão em cima da mesa nos próximos episódios, emitidos semanalmente.