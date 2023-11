Super Dragões assobiados durante cântico de apoio a Pinto da Costa

André Villas-Boas marcou presença no Estádio do Dragão. Incidente ocorreu nos momentos finais do jogo entre FC Porto e Montalegre.

O jogo do FC Porto frente ao Montalegre aproximava-se dos segundos finais e a bancada dos Super Dragões decide entoar um cântico de apoio a Pinto da Costa. Um coro de assobios levanta-se da bancada central, com alguns insultos à mistura dirigidos aos elementos da principal claque do FC Porto. Poucos segundos bastaram para ficar claro o clima de divisão vivido no clube, naquele que foi o último jogo em casa antes da Assembleia Geral da próxima quarta-feira, 29 de Novembro.

André Villas-Boas, potencial candidato à presidência “azul e branca”, não deixou de marcar presença no lugar anual na bancada nascente do Estádio do Dragão. O antigo treinador dos portistas viveu uma semana de turbulência: pela segunda vez em menos de um mês, Villas-Boas teve a casa vandalizada, com agressões ao zelador do condomínio em que reside. O homem de 64 anos teve mesmo de ser hospitalizado, registando-se ainda o roubo de um carro que pertencia ao funcionário, tendo posteriormente os Super Dragões negado o envolvimento no incidente.

De resto, este foi o único episódio que fez lembrar os acontecimentos da Assembleia-Geral (AG) extraordinária, numa noite em que o FC Porto venceu tranquilamente a equipa do Campeonato de Portugal, por 4-0. Tal como é costume, os spotters da Polícia de Segurança Pública dialogaram com vários membros influentes dos Super Dragões antes da partida. Não são conhecidos registos de incidentes dentro ou fora do estádio.

A claque liderada por Fernando Madureira é olhada por muitos sócios como a responsável pela intimidação contra o potencial candidato à presidência, bem como pelas agressões na AG extraordinária. André Villas-Boas chamou "guarda pretoriana" à claque, com o líder dos Super Dragões a contestar repetidamente a decisão do antigo treinador de concorrer contra Pinto da Costa.

Na bancada do Colectivo 95, segunda claque dos portistas, ergueram-se apenas faixas de homenagem a Reinaldo Teles e Fernando Gomes, duas figuras históricas do universo “azul e branco”. O FC Porto volta a jogar agora na terça-feira, para a Liga dos Campeões, frente ao Barcelona.

Na quarta-feira, a partir das 21h, os sócios portistas reúnem-se no Dragão Arena, numa Assembleia Geral que servirá para a votação dos Relatórios e Contas Individuais e Consolidadas referentes a 2022-23. Depois da condenação das cenas de violência e intimidação vividas na AG extraordinária do passado dia 13 de Novembro, os dirigentes pedem agora urbanidade aos sócios e uma discussão saudável das questões do clube.

A estrutura "azul e branca" garante ainda estar a fazer tudo ao seu alcance para garantir a segurança dos participantes e evitar novos confrontos e insultos.