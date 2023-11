Casa de Villas-Boas vandalizada e zelador agredido: “A intimidação continua”

Polícia chamada após rebentamento de petardos no exterior da residência de Villas-Boas, no Porto. Homem de 64 anos agredido e transportado para o Hospital de Santo António.

Pela segunda vez em menos de um mês, a casa de André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto e putativo candidato à presidência do clube, foi vandalizada durante a madrugada desta quarta-feira. O incidente desta quarta-feira assumiu, porém, proporções muito mais graves, registando-se agressões ao zelador do condomínio que obrigaram o homem de 64 anos a receber assistência no Hospital de Santo António, no Porto. Foi ainda roubada uma viatura durante a altercação.

O treinador já reagiu, em comunicado, ao incidente desta madrugada. André Villas-Boas lamenta que "os actos de intimidação, vandalismo e violência" continuem, pedindo a cooperação das autoridades na resolução destes incidentes.

De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, o carro pertence ao homem agredido e agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) estavam ainda no local, pelas 10h50 desta quarta-feira, a recolher indícios que possam ajudar a perceber a identidade dos suspeitos. Não há registo de detidos e a investigação está a cargo da PSP.

A polícia foi inicialmente chamada ao local após o rebentamento de petardos junto à residência do treinador. Algumas horas após este incidente, pelas 5h35 desta quarta-feira, as autoridades foram novamente chamadas ao local, desta feita após o registo de agressões ao zelador do condomínio.

André Villas-Boas é o nome mais falado para suceder a Pinto da Costa na presidência dos "dragões", mas a possível recandidatura do histórico presidente ao cargo veio alimentar o surgimento de duas facções: uma favorável à continuidade e outra que pede uma substituição na direcção.

Esta divisão foi notória na última Assembleia-Geral (AG) extraordinária do clube, com insultos e agressões entre sócios portistas numa reunião magna que, na prática, serviria para debater uma eventual alteração dos estatutos. Os trabalhos foram interrompidos após os incidentes e a AG adiada. A nova reunião magna ficaria sem efeito, após ser retirada a revisão estatutária.

Na próxima quarta-feira, 29 de Novembro, os sócios portistas são novamente chamados a reunir-se, desta feita para discutir e votar as contas do clube. A reunião ordinária está marcada para as 21h e terá lugar no Dragão Arena.

Notícia actualizada às 13h: acrescentado comunicado assinado por André Villas-Boas sobre o incidente