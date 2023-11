Site da Sport Zone alvo de ataque informático. Dados de login e encomendas foram comprometidos

A loja de desporto Sport Zone foi alvo de um ataque informático que comprometeu alguns dos dados das encomendas e login dos clientes. As pessoas afectadas começaram a ser avisadas, por email, esta sexta-feira. Na mensagem, a empresa nota que há uma "investigação em curso" e que os dados que "poderão ter sido afectados" incluem o nome completo, morada, número de telefone, número de contribuinte, email e data de nascimento dos utilizadores do site.

O PÚBLICO confirmou o caso com a equipa de comunicação da Sport Zone que diz que a empresa está a trabalhar com as autoridades. Não são avançados detalhes sobre a data do incidente, o motivo ou o impacto. Os clientes devem remeter quaisquer dúvidas ao grupo Iberian Sports Retail, detentor da Sport Zone, através do email dataprotection@isrg.com. O grupo não respondeu ao pedido de informação do PÚBLICO; não é claro se o ataque apenas afectou o site português.

A informação do ataque coincide com a Black Friday, a época de descontos de Novembro que começou nos Estados Unidos e que está associada a um aumento de burlas online − muitos criminosos tentam aproveitar-se do número de pessoas a procurar serviços e produtos mais baratos na Internet.

Como o ataque à Sport Zone afectou dados das credenciais de acesso (login), é recomendável que os utilizadores alterem a palavra-passe utilizada no site. Caso os clientes usem a mesma senha noutros serviços, também a devem alterar. Apesar do incidente não ter afectado dados de cartões de pagamento, quem usa o site da Sport Zone para encomendas deve estar mais atento a qualquer actividade suspeita nas suas contas bancárias.

O PÚBLICO contactou a Comissão Nacional de Protecção de Dados para saber se a entidade foi notificada do ataque, mas não obteve resposta até à hora de publicação desta notícia. As empresas e serviços têm 72 horas para notificar a CNPD sempre que um ciberataque compromete a confidencialidade e integridade dos sistemas informáticos e dados pessoais dos utilizadores.