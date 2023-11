Afinal, a Iniciativa Liberal não é um parceiro fiável do PSD

Deve Marcelo Rebelo de Sousa convocar eleições regionais antecipadas nos Açores depois do chumbo do Orçamento?

Tal como era previsível, nasceu uma crise política nos Açores. O Orçamento Regional para 2024, o quarto da legislatura, foi esta quinta-feira chumbado graças aos votos contra da Iniciativa Liberal, do PS, do Bloco de Esquerda e as abstenções do Chega e do PAN. Neste Soundbite está em análise o caminho que deve tomar Marcelo Rebelo de Sousa depois deste chumbo e a relação entre os partidos que permitiram uma mudança política nos Açores.

