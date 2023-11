Tal como era previsível, nasceu uma crise política nos Açores. O Orçamento Regional para 2024, o quarto da legislatura, foi esta quinta-feira reprovado graças aos votos contra da Iniciativa Liberal (IL), do PS, do Bloco de Esquerda (BE) e as abstenções do Chega e do PAN. Apenas os partidos do executivo, PSD, CDS-PP e PPM, e o deputado independente (eleito pelo Chega) votaram a favor.

