Lina estreia O que temo e o que desejo, segunda canção de um álbum dedicado a Camões

Em Outubro conhecemos o primeiro, agora é revelado o segundo: depois de Desamor, a cantora e fadista Lina estreia esta sexta-feira mais um tema do álbum Fado Camões, que será lançado em Fevereiro de 2024, por ocasião do 500.º aniversário do nascimento do poeta Luís de Camões. Este segundo tema é O que temo e o que desejo, gravado em dueto com o cantor e compositor espanhol Rodrigo Cuevas, que, como Lina, já trabalhara com o produtor e músico catalão Raül Refree, conhecido pelos trabalhos com Rosalía e Sílvia Pérez Cruz. O disco Lina_Raül Refree, de 2020, obteve em 2021 o Prémio Carlos do Carmo, da Sociedade Portuguesa de Autores.

O projecto Fado Camões assinala, conforme já foi dito, “um novo capítulo na carreira de Lina”, já que, desta vez, a produção do disco esteve a cargo de Justin Adams, músico, compositor e produtor britânico responsável pela produção de álbuns de Robert Plant, Rachid Taha, Tinariwen, Jah Wooble ou Souad Massi, a par de colaborações com Brian Eno, Sinéad O’Connor e vários músicos árabes e africanos. Neste disco, Lina (voz) é acompanhada pelos músicos Pedro Viana (na guitarra portuguesa), John Baggott (piano, teclas e arranjos) e, em dois dos temas, Ianina Khmelik (violino). Outra participação de relevo neste trabalho é a da cantora e compositora Amélia Muge, que, além de contribuir com uma canção (letra e música), ajudou também na adaptação das letras. Como sucedeu com O que temo e o que desejo, cuja música se baseia no Fado Triplicado, de José Marques Piscalarete (1899-1967), discípulo de Armandinho.