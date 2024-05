Ataque israelita a Rafah. “Estava a deitar os meus filhos quando o fogo irrompeu”

A Força Aérea israelita atingiu, no domingo, uma zona de deslocados em Rafah. Pelo menos 50 pessoas foram mortas e um incêndio no local provocou a destruição de grande parte das tendas que as abrigavam.

O alvo foi o bairro de Tel Al-Sultan na zona ocidental de Rafah, para onde milhares de pessoas tinham fugido, após uma incursão na zona oriental da cidade que começou há mais de duas semanas.

A agência da ONU de apoio aos refugiados palestinianos (UNRWA) afirmou que as imagens terríveis do ataque mostram que Gaza é “o inferno na Terra”. Na passada sexta-feira, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou a Israel a suspensão “imediata” da ofensiva em Rafah.

Ainda no domingo, foram disparados oito projécteis da zona de Rafah contra Telavive, na primeira vez em quase quatro meses que o Hamas lança um ataque contra a zona central de Israel. A maioria dos projécteis foi interceptada, com o ataque a provocar alguns ferimentos ligeiros.