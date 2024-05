Os Senhores voltam aos videoclipes, com outro tema do álbum Sr. Saraiva, Regresso

Primeiro veio Sonha, em Outubro de 2023, a anunciar o álbum com que Os Senhores, no mês seguinte, haviam de fazer a sua estreia discográfica: Sr. Saraiva. E em Fevereiro de 2024, já com o álbum a rodar pelos palcos, lançaram um novo single e videoclipe, Indiferente. Agora, quando anunciam mais um concerto da banda, desta vez em Peso da Régua, na 4.ª edição do Douro Wine City, no dia 7 de Junho, Os Senhores dão a conhecer novo videoclipe a partir de um terceiro tema do álbum, com ilustrações e animação de Tiago Albuquerque, Regresso.

Para David Pinheiro, líder do grupo, este é um tema que “fala sobre a importância que o mar pode ter na vida e na criatividade de uma pessoa. Sobre a importância deste tipo de elementos para nos sentirmos completos enquanto seres humanos”. E, acrescenta, “é também uma história de Amor”. Ou seja, escreve David Pinheiro: “O mar ganha uma importância tal que até o Amor se encontra lá. A personagem principal do vídeo volta a ser o Sr. Saraiva, que se percebe que esteve muito tempo afastado do mar por razões que o ultrapassam... Porém, a vida encaminha-nos sempre para o sítio certo, para o devido lugar e neste caso o Sr. Saraiva regressa ao mar. Ainda assim e durante todo o tempo que esteve afastado do seu destino, nunca deixou de acreditar e de procurar ao mesmo tempo aquilo que nos une a todos, o Amor. E quem sabe se não foi também isso que lhe permitiu o tal regresso. É uma metáfora simples da vida que nos mostra que nunca devemos deixar de lutar por aquilo em que acreditamos.”

Criado por David Pinheiro (voz e viola), o quarteto integra dois membros dos Amor Electro, Tiago Pais Dias (bateria e baixo) e Ricardo Vasconcelos (pianos e sintetizadores), e Bruno Jardim Fernandes (guitarra). Na capa do álbum Sr. Saraiva e nas imagens divulgadas pela banda não há fotografias, apenas desenhos da autoria de Hugo Makarov, sendo todos os videoclipes animados por Tiago Albuquerque. Em entrevista ao PÚBLICO, em Março deste ano, David Pinheiro explicou porquê: “Todos os discos vão ser assim, é a fórmula. Temos muito a máxima da mensagem. O importante são as palavras e a mensagem e não nos faz muito sentido mostrar, nesse contexto, as nossas caras, não queremos exposição nem que as pessoas falem deste ou daquele, queremos que se concentrem na música e na mensagem.”