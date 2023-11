Protestos pelo clima: estudantes invadiram Ministério das Infra-estruturas

Activistas climáticos encontram-se no interior do Ministério das Infra-estruturas, enquanto dezenas de alunos marcham em direcção ao Ministério do Ambiente. “Ocupa! Pelo fim ao fóssil”, cantam.

Um grupo de activistas da Greve Climática Estudantil (GCE) entrou nesta sexta-feira no Ministério das Infra-estruturas, em Lisboa, e bloqueou a entrada no edifício. Esta acção acontece à mesma hora em que dezenas de estudantes marcham em direcção ao Ministério do Ambiente, numa acção a que chamaram "Visita de Estudo". Agentes da PSP chegaram ao local pouco depois das 12h e conseguiram entretanto entrar no edifício, mas ainda não receberam ordem para retirar os manifestantes do hall do ministério.

Cerca de duas dezenas de estudantes participaram na acção no ministério até recentemente tutelado por João Galamba, no culminar de duas semanas de "Onda de Acções" convocada pela GCE.

"Sem futuro não há paz", gritaram os activistas depois de entrarem no edifício do ministério, enquanto uniam os braços uns aos outros com tubos. "Ocupa! Bloqueia! Pelo fim ao fóssil", anunciam em cântico, ao mesmo tempo que a segurança chamava a polícia.

Ao mesmo tempo, no Chiado, dezenas de estudantes partiram do largo de Camões em direcção ao Ministério do Ambiente.

Vários grupos de estudantes de várias faculdades do país (mas sobretudo em Lisboa) estão desde 13 de Novembro a fazer acções e protestos exigindo o fim do uso de combustíveis fósseis até 2030 e pedindo a transição para electricidade 100% renovável e acessível até 2025. Houve várias detenções de estudantes, incluindo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.