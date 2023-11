OE2024: PS vai aprovar 20 propostas da oposição e garante diálogo até ao final da legislatura

Ainda antes do arranque do primeiro dia de debate e votação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) na especialidade, o líder da bancada do PS anunciou que os socialistas vão aprovar esta quinta-feira "mais de 20 propostas da oposição" e garantiu que a maioria absoluta será dialogante até ao fim.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Eurico Brilhante Dias relembrou que nos dois orçamentos do Estado passados o PS aprovou "mais de 60 propostas" da oposição e defendeu que, com as 20 iniciativas que serão aprovadas esta quinta-feira, o OE 2024 "começa bem" e a maioria absoluta socialista, que se "tem pautado por ser diferente", dará "mais um passo" no "diálogo com as oposições".

"A nossa ideia é continuar a ser uma maioria de diálogo neste momento político difícil não perdendo a responsabilidade com as contas certas", garantiu.

As propostas que serão aprovadas dizem respeito à "administração pública", à "organização dos serviços públicos", à "saúde" e ao "funcionamento das empresas públicas", os temas que serão discutidos esta manhã e votados à tarde, explicou o líder parlamentar. Sobre os temas fiscais que serão discutidos na sexta-feira, não adiantou se o PS também terá disponibilidade para "passar" algumas medidas.

De fora fica o "partido da extrema-direita", isto é, o Chega, porque a "linha vermelha" que o PS estabeleceu em relação ao partido de André Ventura será mantida "até ao fim da legislatura", assegurou Brilhante Dias.

Questionado pelos jornalistas sobre o regresso do ex-ministro das Infra-estruturas ao Parlamento, o presidente do grupo parlamentar afirmou que João Galamba foi "eleito", "deixou de ter incompatibilidade inerente" e, por isso, ocupar o lugar de deputado é "normal".