Alguém ajude Lucília Gago. A PGR não sabe comunicar

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, rejeitou ter qualquer responsabilidade sobre a demissão do primeiro-ministro, António Costa, no passado dia 7 de Novembro, na sequência da Operação Influencer. “Não me sinto responsável por coisa nenhuma”, disse aos jornalistas na manhã desta quinta-feira. Faz falta uma melhor assessoria de imprensa à PGR, é a conclusão do Soundbite de hoje.

