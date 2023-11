Açores a caminho das eleições? O que se passa com o Orçamento da região?

Dos Açores há o prenúncio de um chumbo anunciado. A votação do Plano e do Orçamento da região para 2024, nesta quinta-feira, deverá resultar na reprovação do orçamento. Eleições ou segundo orçamento? Os cenários em cima da mesa, quando já se antevê uma crise política na região. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO nos Açores, Rui Pedro Paiva.

