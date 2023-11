Três crianças esfaqueadas junto a escola em Dublin. Menina sofreu ferimentos graves

Três crianças foram esfaqueadas em Dublin, na República da Irlanda, esta quinta-feira, 23 de Novembro, durante um ataque de um homem armado contra um grupo de jovens junto a uma escola. Uma das crianças sofreu ferimentos graves e o presumível autor do ataque foi detido com ferimentos que se pensam ser auto-infligidos, depois de ser desarmado por transeuntes que conseguiram travar a violência. O suspeito foi detido e está agora sob custódia da Garda, a polícia irlandesa.

Não são conhecidas ainda eventuais motivações para o ataque na capital irlandesa, com as autoridades a confirmarem que o incidente ocorreu por volta das 13h30. No total, foram transportadas cinco pessoas para o hospital com ferimentos provocados pelo suspeito. De acordo com a ministra da Justiça, Helen McEntee, a investigação não engloba, para já, a procura por outros suspeitos.

“Os feridos incluem um homem adulto, uma mulher adulta e três crianças. Uma das crianças, uma menina, sofreu ferimentos graves, enquanto as outras duas crianças estão a receber tratamento para ferimentos ligeiros”, adiantaram as autoridades irlandesas, citadas pelo jornal The Irish Times.

Uma testemunha relata que o suspeito atacou um grupo de crianças armado com uma faca. Vários transeuntes intervieram e conseguiram desarmar o homem, com as autoridades a traçar um perímetro de segurança na área, recolhendo agora que possam ajudar na investigação. O incidente ocorreu na Praça Parnell, a cerca de 500 metros do Rotunda Hospital.

“Estou profundamente chocada com o ataque horrível contra três crianças inocentes e uma mulher em Dublin. Todos os nossos pensamentos estão com os feridos, especialmente com as crianças, os seus pais e as famílias, durante este período extremamente difícil”, escreveu a ministra da Justiça, Helen McEntee, em comunicado.