Justiça espanhola pede nove anos de prisão para Dani Alves em caso de agressão sexual

Depois de, inicialmente, ter negado qualquer encontro sexual com a mulher, o jogador declarou que teve relações sexuais consensuais com a sua acusadora.

Um procurador espanhol está a pedir uma pena de prisão de nove anos para o antigo jogador de futebol do Barcelona e do Brasil Dani Alves, que deverá ser julgado sob a acusação de agressão sexual contra uma mulher em Barcelona no ano passado, segundo um documento do tribunal desta quinta-feira.

Segundo o documento, Dani Alves, que se encontra preso desde a sua detenção a 20 de Janeiro, alegadamente agrediu com violência uma mulher na casa de banho da zona VIP de uma discoteca de Barcelona na madrugada de 31 de Dezembro.

O procurador também pediu ordens de restrição para Alves após a pena de prisão e que ele pague uma indemnização de 150.000 euros à mulher.

Em Agosto, um tribunal da zona de Barcelona acusou formalmente Dani Alves depois de ter encontrado provas de irregularidades cometidas pelo jogador de 40 anos e decidiu mais tarde que havia provas suficientes para o levar a julgamento. Ainda não foi marcada uma data.

Em Espanha, uma alegação de violação é investigada sob a acusação geral de agressão sexual e as condenações podem levar a penas de prisão entre quatro e 15 anos.