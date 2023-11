Um dos melhores filmes de turismo do mundo é português e tem Alma de lã

O filme de promoção turística Alma de lã, rodado numa antiga fábrica da Covilhã, conquistou o primeiro lugar na categoria de Serviços Turísticos dos World Tourism Film Awards, entregues em Valência na noite de quarta-feira pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT). Já o anúncio Monção deixa marca conquistou a Escolha do Público.

"Portugal foi um dos países mais premiados" desta 35.ª edição daqueles que são considerados os "Óscares" dos filmes de turismo, destaca a organização em comunicado. Além do galardão máximo em duas das seis categorias, foram ainda distinguidos três anúncios portugueses: Trabalhadores remotos de Cascais (2.º lugar na categoria Cidades), A um palmo do céu (vídeo promocional da observação de astros e estrelas nos municípios de Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil; 3.º lugar em Produtos Turísticos), e A nossa história em cada garrafa (sobre a Quinta da Pacheca; 3.º lugar em Serviços Turísticos).

O filme Alma de lã foi criado para o New Hand Lab, um laboratório criativo, com vários artistas residentes, instalado no edifício com 170 anos de uma antiga fábrica de lanifícios da Covilhã. O conceito do anúncio procura transmitir "como algo que foi enorme no passado, passou pela fase de decadência, até fechar, se consegue reinventar e tornar um espaço dinâmico, vivo socialmente, culturalmente, artisticamente", resume o realizador em declarações à agência Lusa.

O ritmo e velocidade das imagens da serra da Estrela, dos elementos que moviam a indústria de lanifícios e do que dela pode renascer são envolvidos em planos que encaixam uns nos outros num movimento contínuo, numa cadência marcada pelo som de um violino, por ser "um instrumento de cordas", e adoptou-se uma "forma muito conceptual".

Telmo Martins, realizador e director criativo da Lobby Films and Advertising, a "produtora e boutique criativa portuguesa" responsável pelos filmes Alma de lã e A um palmo do céu, lembrou ainda que este é o mais importante prémio na área. Vencer pela segunda vez "indica que a Lobby continua no caminho certo e que a intuição e sensibilidade de ver a comunicação e o marketing turístico" são as mais indicadas, sublinhou. A produtora tinha ficado em primeiro lugar na mesma categoria em 2020 com o filme You only love once, criado para o VidaMar Resort Hotel Algarve, uma unidade hoteleira de cinco estrelas localizada junto à praia dos Salgados, no Algarve.​

Na 35.ª edição da competição foram avaliados mais de três mil vídeos de 55 países por dez jurados dos maiores festivais do mundo que fazem parte do circuito. O Turismo da Suíça foi o grande vencedor da noite, ao conquistar a vitória em duas das categorias eleitas pelo júri: No Drama, na categoria Países; e No one upstages the Grand Tour of Switzerland, na categoria Produtos Turísticos. As restantes categorias foram conquistadas pela série The Neverending Tourists, da Wesgro, agência de promoção turística, comércio e investimento de Cape Town (África do Sul), vencedora na categoria Regiões; e pelo filme Bielsko-Biała – a city always for people, promovido por aquela cidade polaca, premiada na categoria Cidades.