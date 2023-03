Monção vale ouro em festival de filmes de turismo japonês

O filme Monção deixa marca conquistou, esta quinta-feira, uma medalha de ouro no Festival Mundial de Filmes de Turismo do Japão, vencendo a categoria Cidade Destino Turístico, ex aequo com o vídeo Valência é agora, lançado pela cidade espanhola.

Para o presidente da autarquia minhota, António Barbosa, o prémio “é o reconhecimento internacional da nossa gente, da nossa história, da nossa cultura e do nosso património construído e imaterial”. “A sua visibilidade a nível mundial constitui uma vantagem competitiva, sem precedentes, na valorização turística do nosso território”, acrescenta em comunicado de imprensa.

Realizado e produzido pelo cineasta Leonel Vieira, o filme foi criado “no âmbito da nova identidade” do município, desenvolvida pela agência de comunicação Marka Branka e apresentada no ano passado. Conta com perto de cinco milhões de visualizações registadas nas páginas da autarquia, incluindo Youtube e Facebook.

A curta-metragem promocional tem, na sua versão completa, cerca de cinco minutos, existindo versões mais curtas.

Portugal trouxe ainda duas medalhas de prata com os filmes promocionais Centro de Portugal é Tanto, na categoria Região Destino Turístico, e A Um Palmo do Céu, criado pelo município de Pampilhosa da Serra, na categoria de Produtos Turísticos.

O Japan World's Tourism Video Festival (JWTFF) faz parte do Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT), certificado pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), tendo como objectivo a promoção dos melhores filmes de turismo produzidos em todo o mundo.

Em Abril do ano passado, o filme Monção deixa marca já tinha sido distinguido nos Prémios Lusófonos da Criatividade, nas categorias de Design Rebranding e Digital – Filme para Web. Em Outubro, recebeu prémios em três categorias no Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival: documentário curto, hospitalidade e lugares da história.