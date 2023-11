Tribunal do Colorado decide que Trump participou numa insurreição. E agora?

A questão constitucional nos Estados Unidos sobre a legalidade da candidatura de Donald Trump à eleição presidencial de 2024, que está a ser discutida em vários estados norte-americanos a menos de um mês do início das eleições primárias no Partido Republicano, ficou mais perto de subir rapidamente ao Supremo Tribunal do país. Conhecemos as implicações deste processo no Fogo e Fúria desta semana.

