O Grand Bleu Spa abriu no coração do Porto

Dentro do Le Monumental Palace, em plena Avenida dos Aliados, abriu um spa com tratamentos com a portuguesa Ignae e a alemã Augustinus Bader, música relaxante e muitos tons de azul.

Em antítese à vida atribulada no centro do Porto, nasceu um refúgio dentro do hotel Le Monumental Palace. O Grand Bleu Spa, que abriu portas nesta quarta-feira, pretende ser um ambiente descontraído, que lembra o oceano e que pretende proporcionar experiências únicas de bem-estar. Depois da enorme entrada do Le Monumental Palace, com o restaurante Yakuza by Olivier à esquerda, dirigimo-nos para o elevador. No piso -1, tudo muda. A maior dificuldade? Não ficar automaticamente relaxado, já que as tonalidades de azul e a música, sob curadoria da Rádio Nova, nos fazem sentir debaixo de água.

Ao chegar, é possível desfrutar do immunity blend, uma infusão pensada para esta altura do ano, para um reforço do sistema imunitário, feita pela marca de chás portuguesa Infusões com História. À frente da recepção do spa, os olhares voltam-se automaticamente para a Acqua Area, uma zona que oferece sauna e banho turco, mas o ex-libris é a piscina de água aquecida, cujo padrão da parede reflecte no tecto, imitando as ondas do mar.

Abriu um novo spa no centro do Porto. Cortesia Grand Bleu O Grand Bleu tem piscina, sauna, banho turco e tratamentos exclusivos. Cortesia Grand Bleu A parede da piscina imita no tecto o reflexo do mar. Cortesia Grand Bleu Esta zona chama-se Acqua Area. Cortesia Grand Bleu O spa tem várias massagens corporais, faciais e para toda a família. Cortesia Grand Bleu Augustinus Bader é uma das marcas usadas nos tratamentos e tem fãs como Kim Kardashian e Victoria Beckham Cortesia Grand Bleu Ignea é a marca açoreana que assina um tratamento de detox de luz de ecrãs. Cortesia Grand Bleu Fotogaleria Abriu um novo spa no centro do Porto. Cortesia Grand Bleu

Nos corredores há balneários, equipados com robes e chinelos, bem como uma boutique com produtos seleccionados. Os tratamentos ocorrem em três salas: a Bonheur (felicidade), Joie (alegria) e Équilibre (equilíbrio), sendo nesta última que podem ser feitos tratamentos a dois.

São duas as marcas de luxo que se associaram ao novo spa: a germânica Augustinus Bader e a portuguesa Ignae. Irene Palos, representante da Augustinus Bader na Península Ibérica, revela ao PÚBLICO a história da marca que é reconhecida por celebridades como Kim Kardashian e Victoria Beckham . “O professor Augustinus Bader é um cientista biomédico alemão e um dos nomes mais reconhecidos no campo da biologia celular e da medicina regenerativa. Foi em 2008 que criou um gel para lesões da pele, que tinha como objectivo curar traumas de pele sem recorrer a cirurgia”, conta.

Nenhum produto da Augustinus Bader (de cara, corpo ou cabelo) tem fragrância, por isso, é adequado para peles sensíveis. Com a fórmula TFC8 patenteada, que procura a lesão ou sinal de envelhecimento na pele e actua directamente sobre a mesma, há um conjunto de produtos que arrecada fãs: The Light Cream, The Cream e The Rich Cream (o rei das vendas, diz Irene Palos) são opções para todos os tipos de pele, focados numa hidratação intensa. A marca, que em Portugal só está neste e no spa do Palácio Príncipe Real Hotel, em Lisboa, tem um tratamento de assinatura, o Body Experience by Augustinus Bader, com a duração de 1h30 (230€).

Coube a Miguel Pombo, o fundador da Ignae apresentar a marca. “Em 2009, trabalhava na Bélgica e era responsável de assuntos regulatório de uma empresa que trabalhava para várias marcas de cosmética e farmacêutica. Não há coisa mais desagradável do que acompanhar assuntos regulatórios, mas fez-me entender mais sobre os componentes usados nos produtos”, explica, acrescentando que descobriu nos Açores muitos dos ingredientes que podiam fazer parte de uma marca cosmética. “Fui percebendo mais sobre o assunto e cheguei a uma conclusão: águas termais (como tem a Vichy, a La Roche Posay), activos de camélia (como usam a Dior e a Chanel), exfoliantes de areia negra (como lançou na altura a MAC Cosmetics) são tudo ingredientes que estão nos Açores, de onde venho, e aí decidi voltar, porque vi potencial. Os Açores são, de facto, um lugar exótico.”

Um dos tratamentos Ignae usa o Blue Light Serum, um sérum de protecção contra dois factores com os quais a nossa pele contacta cada vez mais: a poluição atmosférica e a luz azul dos ecrãs. O tratamento chama-se Digital Detox by Ignae, dura 1h30 (230€).

Exclusivos das duas marcas existem, ainda, os tratamentos faciais: Fundamental Experience by Augustinus Bader (1h, 160€), Ultimate Experience by Augustinus Bader (1h30, 190€) e a Age Defying Facial by Ignae (1h, 60€; 1h30, 190€).

No total, o menu do Grand Bleu contempla seis tratamentos assinatura, um deles pensado para grávidas; sete massagens, três faciais (de parceria), massagens próprias para crianças (como a Super Hero Massage ou a Royalty Escape), cinco tratamentos expresso (rápidos) e alguns tratamentos estéticos, como manicure ou depilação, apenas sob pedido.

Os hóspedes podem aproveitar o spa de segunda-feira a domingo das 10h às 20h, quem não está hospedado até às 15h30. Os preços vão dos 40€ (para o uso da Acqua Area, por 1h, para externos) aos 300€ (caso do Casulo de Doçura, para dois adultos e uma criança, com direito a uma massagem Revive para os pais, uma massagem de corpo inteiro para os mais novos, 1h de Area Acqua, uma cerimónia de chá e um “momento doce do chefe” Julien Montbabut). Todos os tratamentos podem ainda ser combinados com momentos gastronómicos, aproveitando a ligação do hotel ao Yakuza by Olivier e ao chefe estrelado Julien Montbabut.

Texto editado por Bárbara Wong