Javier Milei: Quem é o homem que quer tornar a Argentina nos EUA em 30 anos?

Neste P24 ficamos a conhecer o novo líder da Argentina com a ajuda do jornalista João Ruela Ribeiro.

O economista ultraliberal Javier Milei é o novo Presidente da Argentina, com a promessa de não deixar pedra sobre pedra. Mas quem é este homem e o que defende ao certo? Neste P24 ficamos a conhecer o novo líder da Argentina com a ajuda do jornalista João Ruela Ribeiro.

