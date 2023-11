Sara Sampaio será Eve Teschmacher em Superman: Legacy

A supemodelo e actriz portuguesa Sara Sampaio vai integrar o elenco de Superman: Legacy, longa-metragem de James Gunn sobre o herói da DC Comics. A informação foi revelada esta terça-feira pelo site Deadline Hollywood e pela revista Hollywood Reporter.

Sara Sampaio será Eve Teschmacher, assistente e parceira romântica do vilão Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult (The Great, The Favorite). Irá contracenar ainda com nomes como David Corenswet e Rachel Brosnahan, que serão Clark Kent e Lois Lane, respectivamente. O elenco conta ainda com Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela.

A estreia do filme, uma produção da Warner Bros., com que pretende relançar a saga cinematográfica da DC, é apontada para 11 de Julho de 2025.

Não é contudo a estreia de Sara Sampaio no grande ecrã, com a portuense a contar com créditos em filmes como Crisis e The Clapper. Para 2024, está prevista a estreia de Billy Knight, onde contracena com Al Pacino e Diana Silvers. Em televisão, a portuguesa teve uma breve participação na série Billions.

No Verão, em entrevista ao PÚBLICO, Sara Sampaio falou da sua incursão pelo mundo da representação depois de uma bem-sucedida carreira na moda: "Foi a moda que me escolheu. Queria mesmo era seguir representação. A moda aconteceu aqui um bocado por acidente. Um acidente feliz."