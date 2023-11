Quarta na TV: entre A Forma da Água e um Squid Game real

Bernardo Silva, a justiça e a Patagónia também entram nas sugestões do dia.

CINEMA

Um Filme em Forma de Assim

TVCine Edition, 19h40

É um filme “organizado como um sonho, estruturado como um musical e com textos, tanto ditos como cantados, que nos conduzem a situações inesperadas, caóticas e emocionantes, na tentativa de agarrar parte do que o inalcançável Alexandre O’Neill nos deixou.”

As palavras são de João Botelho, que assim descreve o filme que dirigiu, em 2022, segundo um argumento seu e de Maria Antónia Oliveira. O vasto elenco inclui Pedro Lacerda, Rita Blanco, Inês Castel-Branco e Cláudio da Silva.

A Forma da Água

Nos Studios, 21h15

Início dos anos 1960. Elisa é empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima. Quando descobre que um humanóide anfíbio, que ali é mantido em cativeiro e submetido a testes, está prestes a ser usado como cobaia num programa espacial, ela resolve resgatá-lo.

Com realização de Guillermo del Toro, e com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer no elenco, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, dois Globos de Ouro e quatro dos 13 Óscares para que foi nomeado.

Ata-me!

Cinemundo, 22h30

Em 1989, Pedro Almodóvar assinou esta comédia romântica negra, com Antonio Banderas e Victoria Abril, sobre um jovem que sai de um hospital psiquiátrico e decide procurar uma ex-estrela pornográfica com quem uma vez teve um enlace, para se casar com ela. Para conseguir o que quer, pega nela e ata-a.

Foi o papel que ajudou a lançar Banderas para uma frutífera carreira internacional que dura até aos dias de hoje. O elenco inclui também Loles León, María Barranco e Rossy de Palma.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira vai a Manchester falar com Bernardo Silva, o internacional português que alinha pelo Manchester City e tem dado cartas na selecção nacional. A conversa, como sempre, faz-se em tom pessoal e descontraído, com o foco desviado do relvado e mais virado para a personalidade do futebolista fora de campo.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Num momento em que a justiça está sob particular atenção política e mediática, tendo em conta o processo que levou à queda do Governo de António Costa, Vítor Gonçalves entrevista Manuel Ramos Soares, presidente da direcção da Associação Sindical dos Juízes.

DOCUMENTÁRIOS

Peixe Fora d’Água

RTP2, 13h26

“Um especialista acidental à procura de respostas” protagoniza cada episódio da série documental coordenada por Frederico Miranda, do hub criativo lisboeta Todos. A ideia é que uma pessoa seja tirada do seu contexto habitual e posta a resolver problemas noutra área, seja um pasteleiro a opinar sobre uma terceira ponte sobre o Tejo ou um chef a imaginar como transportar tradições lusas para Marte.

No primeiro episódio, O desentupidor, o desafio é encontrar uma solução para aquilo a que Miguel Esteves Cardoso chamou de “otovermes”: aquelas canções que, gostemos ou não, se recusam a sair dos nossos ouvidos. Peixe Fora d’Água regressa hoje à RTP2, para ficar de segunda a sexta.

Patagónia, a Estrada no Fim do Mundo

RTP2, 16h15

No encalço do professor, filósofo e viajante Philippe Simay, embarcamos numa road trip de 2.500 quilómetros, entre a imensidão e as maravilhas da Patagónia, rumo ao “quilómetro zero” da Ruta 40, a extensa e mítica estrada que atravessa longitudinalmente a Argentina.

“Entre a terra e o asfalto, o deserto e a montanha”, detalha a sinopse, Simay “vai revelando a forma como a estrada liga as pessoas, como molda as vidas e o território”.

CONCURSO

Squid Game: O Desafio

Netflix, streaming

Estreia. A série-fenómeno Squid Game, em que as pessoas entravam num jogo desumano e sangrento por dinheiro, inspira um concurso real que, embora não provoque baixas, promete desafios intensos e o prémio mais avultado de sempre. Piscando o olho ao simbolismo do número 456 na série sul-coreana, serão 456 os jogadores reais, de olho num troféu de 4,56 milhões de dólares.