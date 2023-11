Lotaria do Estado do Rio de Janeiro reclama cinco milhões de euros e diz que Santa Casa está a incorrer em crimes de “apropriação indébita” e de “enriquecimento ilícito”.

Quando começou a auditoria externa a cargo da consultora internacional BDO à Santa Casa Global (SCG) — empresa criada há três anos para levar a cabo o projecto de internacionalização no período em que Edmundo Martinho era provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) — para se perceber exactamente quanto dinheiro foi gasto e com que finalidade, as ordens foram para parar todas as operações.