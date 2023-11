Queres o teu nome no espaço? A NASA vai mandar uma “mensagem numa garrafa”

Mais de 700 mil nomes já foram enviados. Vão ser gravados num microchip e deixados no espaço, juntamente com um poema. Podes fazer a submissão até ao final do ano.

Em 2024, uma nave espacial vai viajar em direcção a Júpiter para perceber se a sua lua Europa é capaz de suportar vida. O veículo vai transportar mais do que detectores de tecnologia de ponta: vai também levar um poema e centenas de milhares de nomes de humanos.

E o teu pode ser um deles.

A NASA está a pedir às pessoas para submeterem os seus nomes antes da missão de Outubro de 2024. Os que forem submetidos antes do final de 2023 irão ao espaço a bordo da Europa Clipper, que deverá entrar na órbita de Júpiter em 2030.

A Europa é uma das 95 luas jovianas oficialmente reconhecidas. Foi a escolhida para a missão porque pode possuir uma fonte de energia, água em estado líquido e químicos que podem tornar a vida possível.

Ainda que a sua superfície esteja coberta em gelo, pensa-se que poderá ter um vasto oceano líquido, e actividade química debaixo de água, que poderá produzir as condições necessárias para manter organismos vivos. Ainda que a luz do sol não possa penetrar o gelo da Europa, os cientistas acreditam que a radiação de Júpiter pode ser uma fonte de energia viável.

A NASA tem um historial de envio de mensagens com significado ou obras de arte para o espaço, na esperança de que vida extraterrestre as encontre. Os mais famosos são os discos de vinil que foram no Voyager nos anos 1970. Os discos incluíam imagens, sons, música e cumprimentos em 55 idiomas.

“O lançamento desta garrafa no oceano cósmico diz algo muito esperançoso sobre este planeta”, disse na altura o astrónomo Carl Sagan, que dirigiu o comité que preparou o conteúdo dos discos.

A NASA está a chamar a esta iniciativa “mensagem numa garrafa” — com uma mensagem igualmente esperançosa. Desta vez, a nave vai também levar um poema de Ada Limón. In Praise of Mistery: A Poem for Europa medita acerca das maravilhas da natureza e da curiosidade que une os humanos na procura de “pequenos mundos invisíveis”.

De acordo com o site da agência, cerca de 700 mil nomes foram submetidos até ao momento. Por fim, serão colocados num microchip do tamanho de uma pequena moeda, e depois acoplado a uma pequena placa de metal, onde o poema estará gravado.

Queres fazer parte da viagem? A NASA aceita nomes até às 23h59 do dia 31 de Dezembro. Podes participar aqui.

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post